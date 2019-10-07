https://static.news.ru/photo/9dccef18-e904-11e9-a114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи и сотрудники МВД России расследуют дело о хищении бюджетных средств в Ставропольском крае. В связи с этим силовики провели обыски в Министерстве строительства и архитектуры, а также в Министерстве физической культуры региона.

В СК уточнили, что расследование связано со строительством трёх физкультурно-оздоровительных комплексов, а также поставкой спортивного оборудования в ГБПОУ «Ставропольское училище олимпийского резерва». В ходе обысков специалисты получили данные о преступлениях, совершённых депутатом краевой думы Алексеем Назаренко.

По данным следствия, он выполнял госконтракт на объекте «Легкоатлетический манеж». Во время работ Назаренко подготовил документы на установку в здании более дешёвой вентиляции, чем предусмотрено контрактом. Таким образом чиновник похитил 8,8 млн рублей из бюджета, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что силовики проводят обыски в редакции еженедельника «Черновик» в Дагестане. Об этом рассказал заместитель редактора Магомед Магомедов.