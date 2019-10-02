https://static.news.ru/photo/39d2fd3a-e4f5-11e9-aa92-fa163e074e61_660.jpg Абдулмумин Гаджиев Фото: ibn.dakik/facebook.com

Силовики проводят обыски в редакции еженедельника «Черновик» в Дагестане. Об этом рассказал заместитель редактора Магомед Магомедов.

Он сообщил, что утром 2 октября пришли следователи и вооружённые люди в масках, передаёт ТАСС .

Они потребовали открыть кабинеты главного редактора и учредителя издания якобы для проведения обыска, — пояснил Магомедов.

Официальных комментариев от правоохранителей и силовиков пока нет. Однако источник агентства в силовых структурах считает, что обыски связаны с уголовным делом в отношении журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

Редактора отдела «Религия» Гаджиева задержали 14 июня. По версии следствия, после того, как он опубликовал в еженедельнике интервью с основателем благотворительного фонда «Ансар», мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским, люди начали активно жертвовать в фонд деньги. Однако средства организация переводила боевикам запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Советский суд Махачкалы арестовал Гаджиева 18 июня. 10 сентября арест был продлён на два месяца. Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, указало на необходимость до конца изучить движение денег по банковским счетам.

При этом власти более 200 раз отказали жителям республики в проведении акции солидарности с преследуемым сотрудником СМИ, писал News.ru.