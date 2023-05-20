Сомелье рассказала, чем россияне смогут заменить армянский коньяк «Арарат» Сомелье Денисова: армянский коньяк в РФ заменят напитки из других постсоветских стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае если коньяк «Арарат» перестанет поставляться из Армении в Россию, граждане переключатся на бренди из других постсоветских стран или на коньяк из Франции, считает сомелье Элина Денисова. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что уход алкогольного напитка одного конкретного бренда сильно не повлияет на рынок спиртного в России. Также она предположила, что вместо «Арарата» люди выберут бренди других армянских производителей или и вовсе откроют для себя оригинальный французский коньяк.

Свято место пусто не бывает. Люди переключатся на других производителей бренди из Армении, из других бывших советских стран. Либо откроют для себя наконец-то настоящий французский коньяк, так как только его можно так называть, только продукты, произведенный в департаменте Шаранте, — сказала сомелье.

Также Денисова предположила, что армянские бизнесмены могут захотеть выкупить Ереванский коньячный завод у французской компании Pernod Ricard, после чего продолжить поставлять алкоголь в Россию.

Сомелье подчеркнула, что по вкусу и консистенции коньяк «Арарат» трудно чем-то заменить, поскольку он держится в дубовых бочках. Однако и эта проблема решаема, уверена специалист.

Если нравится именно такой напиток, выдержанный в дубе, то водка совсем не заменит, виски тоже, начнут искать другой виноградный бренди. Может, начнут разные другие виды крепкого пробовать, может, ром попробуют, но не водку точно. Но в любом случае будут искать именно виноградный напиток, выдержанный в дубовых бочках, — уточнила Денисова.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, выпускающий «Арарат», может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Предприятие принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая прекратила сотрудничество с РФ.