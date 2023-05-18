Россия может остаться без армянского коньяка Глава Минэка Армении: Россия может остаться без продукции Ереванского коньячного завода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт своей продукции в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян. Предприятие принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая прекратила сотрудничество с РФ, передает Spuntik Армения.

Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию, — сказал Керобян.

Ранее РБК со ссылкой на сведения Федеральной таможенной службы сообщил, что несмотря на значительные сложности с импортом вина в 2022 году из-за санкций, его объем составил 405,1 млн литров, что на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года. Лидером ввоза стала Италия, а Узбекистан показал самый быстрый рост поставок год к году.

До этого сообщалось, что экспорт российской водки упал на 77% в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как объяснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, падение экспорта связано с запретом поставок этого алкоголя в страны ЕС, США и Канаду. Показатель снизился до 752 027 литров в пересчете на чистый спирт и до $6,33 млн в денежном выражении.