Сомелье назвала причины популярности армянского коньяка в России Сомелье Денисова: россияне любят армянский коньяк, потому что больше ничего не пробовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армянский коньяк пользуется наибольшей популярностью среди россиян, поскольку те в большинстве своем не пробовали никаких других аналогов напитка, предположила в беседе с NEWS.ru сомелье Элина Денисова. Она считает, что граждане просто боятся тратить время и деньги ради употребления коньяка из другой страны. По ее мнению, также армянский коньяк может вызывать чувство ностальгии по СССР среди тех, кому за 40.

Эта история (популярности армянского коньяка. — NEWS.ru) только в России существует. На Европу или остальной мир переориентироваться нельзя, так как везде лидер настоящий коньяк, произведенный во французском департаменте Шаранте. Может, у россиян есть ностальгия (по СССР. — NEWS.ru), или просто нравится, другое не ищут и годами одно и то же пьют. Не хотят тратить деньги и время на другое, боясь, что не понравится, что потеряют деньги, — предположила сомелье.

По ее словам, если коньяк «Арарат» официально уйдет из России, Ереванский коньячный завод очень скоро станет банкротом, поскольку большую часть прибыли он делает на поставках спиртных напитков в РФ.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, выпускающий «Арарат», может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Предприятие принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая прекратила сотрудничество с РФ.