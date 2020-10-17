Соловьёв призвал провести «чистку» лоббистов иностранных государств

https://static.news.ru/photo/76941766-10ac-11eb-8058-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьёв Live» пожаловался на «угрозы диаспор» в свой адрес. Он призвал провести чистку в правоохранительных органах России, которые не спешат реагировать на это.

У Соловьёва вопрос к правоохранительным органам — чьи интересы они защищают? «Этих диаспор или россиян?» — обратился тележурналист к аудитории, — цитирует его «МК».

Он добавил, что это повод для серьёзной чистки от лоббистов иностранных государств и не только правоохранительных органов, но и чиновников. А если выясниться, что чиновники берут деньги за поддержку интересов иностранных государств, что это измена.

Соловьёв отметил, что он и его коллеги — Александр Коц и Сергей Карнаухов являются российскими гражданами, и их интересуют только национальные интересы России. И все сказанное ими — это то, как они видят эти интересы.

Как писал NEWS.ru, Соловьёв прокомментировал аудиозапись, где он «отчитывается» об эфирах о Нагорном Карабахе перед бизнесменом Годом Нисановым. По словам журналиста, он готов повторить свои слова в эфире.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.