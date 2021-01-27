Соловьёв предложил деньги женщине, пострадавшей во время акции в Петербурге

https://static.news.ru/photo/8b048438-608e-11eb-8250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Журналист Владимир Соловьёв выразил готовность перевести 300 тысяч рублей на лечение жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, которая пострадала в Санкт-Петербурге во время несанкционированной акции 23 января.

Готов из своих личных денег в любой момент перевести на лечение этой несчастной гражданки. Готов перевести 300 тысяч рублей, чтобы помочь Маргарите Юдиной. Не на оплату её адвокатов. На восстановление здоровья я готов заплатить без всяких предварительных условий, — сказал ведущий в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».

Соловьёв предложил юристам женщины связаться с ним, чтобы получить деньги. Он выразил уверенность, что с подобной инициативой выступят «многие информационные спонсоры протеста и готовы будут перевести деньги водителю машины, которому выбили глаз».

Женщина, о которой идёт речь, встала во время акции протеста на пути ОМОНа. Один из полицейских пнул её ногой в живот, после чего женщина упала и получила серьёзную травму головы. Потерпевшую поместили в больницу, тот самый полицейский пришёл к ней в палату с цветами и извинился.

Женщина приняла извинения, но позже заявила, что будет жаловаться в Следственный комитет. Накануне стало известно, что пострадавшая вновь госпитализирована.

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.