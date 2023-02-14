Соловьев ответил на слухи о работе его сына моделью в Лондоне Телеведущий Соловьев назвал украинской пропагандой слухи о работе его сына моделью в Лондоне

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что его сын Даниил заключил контракт с лондонским модельным агентством. В беседе с НСН он назвал эту информацию украинской пропагандой и ложью ЦИПСО — подразделения ВСУ, которое занимается кибератаками. Журналист обратил внимание, что подобные сообщения появились в СМИ именно тогда, когда он приехал в зону СВО.

Берут ЦИПСошную ложь про моего сына и у себя её ставят! Придумали, что мой сын в Лондоне, что в модельном агентстве каком-то... И размещают это в тот момент, когда я нахожусь на фронте, в Артёмовске!!! Это пропагандистская работа украинских спецслужб! — заявил Соловьев.

Также телеведущий добавил, что его сын «в Москве и всегда был в Москве».

Соловьев посетил позиции Росгвардии в зоне СВО 13 февраля, уточнило издание. На официальном сайте ведомства сообщается, что журналист «ознакомился с работой разведывательно-огневого комплекса» и стал свидетелем работы сапёров.

До этого Соловьев предложил вербовать россиян, увольняющихся после срочной службы, для участия в СВО. По словам журналиста, если срочники будут понимать, что им придется участвовать в боевых действиях, то это изменит их отношение к подготовке. В частности, они, «вцепятся» в инструкторов, как это делают мобилизованные, поскольку будут понимать, что полученные знания могут спасти им жизнь, рассказал Соловьев в эфире своего шоу.