Солнечные завихрения: что надо знать о магнитных бурях Ученые предупредили о сильной магнитной буре, которая начнется 21 ноября

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Довольно регулярно ученые и СМИ рассказывают про геомагнитные возмущения, вызванные изменениями солнечной активности. Магнитные бури бывают разными по своей мощности. От этого зависит их влияние на земные процессы.

Иногда магнитные бури сопровождаются полярными сияниями в тех широтах, где их обычно не бывает. Некоторые жалуются на изменение самочувствия во время геомагнитных возмущений, хотя их связь с состоянием здоровья не является доказанной.

О том, что еще нужно знать о магнитных бурях, — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru