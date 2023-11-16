Довольно регулярно ученые и СМИ рассказывают про геомагнитные возмущения, вызванные изменениями солнечной активности. Магнитные бури бывают разными по своей мощности. От этого зависит их влияние на земные процессы.
Иногда магнитные бури сопровождаются полярными сияниями в тех широтах, где их обычно не бывает. Некоторые жалуются на изменение самочувствия во время геомагнитных возмущений, хотя их связь с состоянием здоровья не является доказанной.
О том, что еще нужно знать о магнитных бурях, — в инфографике NEWS.ru.