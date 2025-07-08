На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности M, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Сильный выброс энергии стал первым в июле и продлился чуть меньше часа.

8 июля в 07:17 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.5 (N19E88) продолжительностью 52 минуты, — говорится в сообщении.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце делятся на классы: A, B, C, M и X. Мощность излучения на орбите Земли при вспышке минимального класса A0.0 составляет 10 нановатт на квадратный метр.

Каждый следующий класс соответствует увеличению мощности излучения в 10 раз. Облака солнечной плазмы, которые выбрасываются во время вспышек, могут провоцировать магнитные бури на Земле. Они в свою очередь могут влиять на работу энергосистем, навигационного оборудования и радиосвязи.

В ночь на 15 июня на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М, она продлилась 18 минут. Ученые объяснили, что выброс энергии на Солнце не был опасен для Земли, но считался самым сильным в июне.