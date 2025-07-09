Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 22:15

Сохраняю абрикосы целыми — варенье дольками по проверенному рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовое варенье дольками — классика домашних заготовок, которая радует своим насыщенным вкусом и ярким ароматом. В этом рецепте от автора подробно описаны все этапы приготовления, чтобы сохранить нежность и форму фруктов.

Для варенья потребуется около 1 кг спелых, но плотных абрикосов, 700 г сахара и 150 мл воды. Фрукты тщательно моют, разрезают на половинки, удаляют косточки, сохраняя целостность долек.

В кастрюлю наливают воду, добавляют сахар и варят сироп на среднем огне до полного растворения. После закипания кладут абрикосы и варят варенье дольками около 15–20 минут, аккуратно помешивая. Чтобы сохранить форму фруктов и насыщенный вкус, важно не переварить варенье.

Затем варенье раскладывают по стерилизованным емкостям и герметично закрывают. Благодаря пошаговому рецепту и фотографиям процесс приготовления становится легким и понятным.

Абрикосовое варенье дольками отлично хранится зимой и подходит для чаепитий и десертов.

абрикосы
варенье
домашние заготовки
десерты
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции задержали российского баскетболиста
Стало известно, к какой награде удостоят погибшего в Курске росгвардейца
Приметы 10 июля: стрекозы, пчелы и радуга предсказывают погоду на Самсона
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 июля 2025 года
Отмена санкций, уход Винер, молчание Вяльбе: как Дегтярев изменил спорт РФ
Премьер-министр Пакистана Шариф передал письмо Путину
Пушилин рассказал о пострадавших жителях ДНР из-за атак ВСУ
Американские послы сообщили о похищенном экипаже греческого судна
8000 солдат ждет котел. Наступаем по всему фронту: берем Одессу и Днепр?
Как путешествовать с питомцем: полный гайд для комфортной поездки
Французы удивились хладнокровию Путина
Дроны ВСУ ударили по селу в Брянской области
Названа причина мобилизационного коллапса в рядах ВСУ
Военный эксперт рассказал, что ослабит ВСУ в ДНР
Сохраняю абрикосы целыми — варенье дольками по проверенному рецепту
Реновация в Москве: полный гид для жителей — 2025
ХАМАС согласилось освободить своих пленников
Что говорит твой базовый гардероб: почему вещи значат больше, чем слова
Гергиева запретили «отменять», Нетребко вернули. Запад вновь хайпует на РФ?
Российская теннисистка выпила алкоголь во время пресс-конференции
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.