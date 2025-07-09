Сохраняю абрикосы целыми — варенье дольками по проверенному рецепту

Абрикосовое варенье дольками — классика домашних заготовок, которая радует своим насыщенным вкусом и ярким ароматом. В этом рецепте от автора подробно описаны все этапы приготовления, чтобы сохранить нежность и форму фруктов.

Для варенья потребуется около 1 кг спелых, но плотных абрикосов, 700 г сахара и 150 мл воды. Фрукты тщательно моют, разрезают на половинки, удаляют косточки, сохраняя целостность долек.

В кастрюлю наливают воду, добавляют сахар и варят сироп на среднем огне до полного растворения. После закипания кладут абрикосы и варят варенье дольками около 15–20 минут, аккуратно помешивая. Чтобы сохранить форму фруктов и насыщенный вкус, важно не переварить варенье.

Затем варенье раскладывают по стерилизованным емкостям и герметично закрывают. Благодаря пошаговому рецепту и фотографиям процесс приготовления становится легким и понятным.

Абрикосовое варенье дольками отлично хранится зимой и подходит для чаепитий и десертов.