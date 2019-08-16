https://static.news.ru/photo/a8b4527e-c0d0-11e9-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Митинг «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!» проходит в Москве на проспекте Сахарова. Акция организована КПРФ и согласована столичными властями.

В митинге принимают участие руководители партии, а также депутаты Государственной думы, известные политики и общественные деятели.

Соорганизаторами митинга являются Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Всероссийский женский союз «Надежда России» и ряд других левых и народно-патриотических общественных организаций.

От коалиции с организаторами прошедших ранее несогласованных протестных акций за честные выборы в КПРФ отказались.

Ранее News.ru писал, что несколько московских организаций подали иски к активистам протестных шествий. Ответчиками стали Алексей Навальный, Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов и Юлия Галямина. Свои требования истцы оценили в 13 млн рублей.