17 января 2026 в 14:25

Соедините помидор и крылышки: домашнее чудо в духовке с картошкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется чего-то по-настоящему вкусного и домашнего — этот рецепт выручает всегда. Куриные крылышки запекаются в духовке вместе с картошкой, пропитываются сочным томатным маринадом и получаются румяными, мягкими и очень ароматными. Фишка в маринаде из помидора.

Ингредиенты: куриные крылышки — 15 шт., крупный сочный помидор — 1 шт., лук — 1 шт., болгарский перец — 1/2 шт., картофель — 5–6 средних клубней, укроп и петрушка — по небольшому пучку, кориандр — 2 щепотки, корица — 1–2 щепотки (по желанию), соевый соус — по вкусу, майонез — 2–3 ст. л.

Крылышки промойте, обсушите и сложите в глубокую миску. Помидор мелко нарежьте (кожицу можно снять), лук и перец нашинкуйте, зелень порубите. Добавьте овощи к курице, всыпьте специи, положите майонез и влейте соевый соус вместо соли. Все хорошо перемешайте руками и оставьте мариноваться минимум на 1–2 часа. Картофель очистите и нарежьте дольками, слегка сбрызните соевым соусом или маслом. Выложите его в форму для запекания, сверху распределите крылышки вместе с маринадом. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом из куриной грудки за 15 минут. Рулетики «Кордон блю», и вы забудете о надоевших котлетах.

крылышки
помидоры
картошка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
