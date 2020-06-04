Социологи спрогнозировали волну массовых протестов в России

https://static.news.ru/photo/6b7112e6-a70a-11ea-a2a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социологи, предсказавшие протесты на Болотной площади 2011–2012 годов, предупредили о риске новой волны протестов в России. Их может спровоцировать текущая социально-экономическая ситуация, которую усугубил коронакризис. Об этом говорится в докладе группы социолога Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году».

Авторы исследования отмечают, что сейчас в обществе происходят серьёзные идеологические изменения. На фоне пандемии коронавируса усилился тренд негативного отношения в федеральной власти. При этом специалисты подчёркивают, что в этот раз ухудшился не просто имидж властей — народ считает власть виновником нынешних проблем.

Основным объектом негативных высказываний стал лично президент Путин, а основной претензией к нему то, что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает, — говорится в докладе текст которого приводит Forbes.

Эксперты отмечают, что их выводы основаны на многочисленных опросах и интервью. В рамках одного из них при помощи Google-опросника с 27 марта по 5 апреля были опрошены 4640 человек, с 3 по 11 мая — 3177 человек. Более половины респондентов считают, что нынешняя ситуация способна привести к крупным социально-политическим потрясениям. Отмечается, что негативные настроения преобладают среди традиционного электората Путина.

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД, в 2019 году в России было зафиксировано 12,4 тысячи акций протеста (в 2018-м — 11,6 тысячи). В докладе «Техника разгона» указывается, что нетерпимость к таким выступлениям «за последние несколько лет стала очевидна даже не вовлечённым в происходящее гражданам, а меры, которые принимаются для подавления протеста, крайне разнообразны: начиная от задержаний и заканчивая уголовными репрессиями», писал NEWS.ru.