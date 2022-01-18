Социологи объяснили, почему российские женщины одиноки

Социологи считают, что каждая 10-я женщина в России пребывает в одиночестве и большинство (76%) представителей слабого пола одиноки в связи с разлукой или потерей партнёра, а не по собственному желанию. В период с 2010-го по 2019-1 количество одиноких женщин постепенно увеличивалось и выросло с 7% до 10%, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ, ссылаясь на «Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ».

В статье говорится , что собранные данные позволяют сделать вывод о том, что одиночный образ жизни российских женщин не есть результат их осознанного выбора, направленного на самореализацию.

Они чаще всего сталкиваются с потерей или уходом партнёра, и это вынуждает их к ведению хозяйства в одиночестве, — сказала участница исследования Екатерина Дегтярева и НИУ ВШЭ.

Подобный вывод был сделан в результате продолжительного процесса по сбору данных в промежутке между 1994 и 2019 годами. Сообщается, что было опрошено более 142 тыс. женщин разных возрастных категорий начиная от 18 и заканчивая 69 годами.

Анализ собранных данных показал, что 10% опрошенных ведут одиночный образ жизни и в большинстве случаев их семейное положение не было связано с личными убеждениями. Женщины впали в одиночество из-за смерти мужа (41,6%) или же развода (35,4%).

Дегтярёва надеется, что полученные данные смогут помочь учёным и профильным органам власти дать оценку влияния на здоровье, материальное положение и прочие характеристики женщин после перехода к одиночному образу жизни.

Ранее социолог Кирилл Хмарский объяснил, почему не всегда стоит доверять опросам. Он объяснил это тем, что выводы на основе социологических опросов часто бывают поспешными, потому что опрашивают обычно небольшое количество россиян. По его мнению, любые статистические данные надо предварительно подкреплять словами: «По мнению энного количества опрошенной части населения».

Он также напомнил, что в социологических опросах исследователи имеют дело не с искусственным интеллектом или точными математическими расчётами, а с живыми людьми, психологическая составляющая которых далеко не всегда стабильна.