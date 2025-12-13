Сочные митболы с сюрпризом внутри — готовлю вместо зраз и котлет сытный ужин для семьи

Когда нужно накормить семью сытным и вкусным ужином без лишних затрат, этот рецепт выручает постоянно. Грибы и куриное филе — доступные продукты, а результат впечатляет.

Для приготовления этих ароматных митболов мне понадобится: куриное филе (2 шт., примерно 500–600 г), твердый сыр (150 г), свежие шампиньоны (400 г), кукурузные хлопья или панировочные сухари (100 г), репчатый лук (1 шт.), куриные яйца (2 шт.), соль и любимые специи по вкусу (я использую черный перец, паприку и сушеный чеснок).

Начинаю с подготовки начинки: лук мелко нарезаю, грибы промываю и нарезаю пластинками. Обжариваю лук на растительном масле до прозрачности, добавляю грибы и готовлю до испарения жидкости и легкой румяности. Остужаю грибную начинку. Сыр натираю на крупной терке. Куриное филе измельчаю в фарш с помощью мясорубки или блендера. В фарш добавляю яйца, соль, специи и тщательно вымешиваю. Кукурузные хлопья измельчаю в крошку руками или скалкой. Формирую митболы: беру порцию фарша (примерно с столовую ложку), делаю углубление, кладу чайную ложку грибной начинки и немного тертого сыра. Аккуратно защипываю края, формируя аккуратные шарики. Обваливаю каждую фрикадельку в измельченных кукурузных хлопьях. Выкладываю митболы на противень, застеленный пергаментом, и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подаю с картофельным пюре, пастой или овощным рагу.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.