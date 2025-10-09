Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:15

Сочные люля из курицы в ПП-варианте: ужин для худеющих на 120 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочные люля из куриного фарша с овощами в ПП-варианте содержат всего 110-120 ккал на 100 г и станут идеальным ужином для худеющих. Это блюдо насытит на 3-4 часа без тяжести в желудке.

Рецепт: пропустите 500 г куриного филе через мясорубку, добавьте 1 тертую луковицу, 100 г натертого кабачка, 50 г тертой моркови, 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных хлопьев, соль, перец, мяту и кориандр. Сформируйте колбаски и запекайте в духовке на пергаменте 25 минут при 200°C или готовьте на антипригарной сковороде без масла.

Вкус получается нежным и сочным: овощи сохраняют влагу внутри фарша, курица впитывает ароматы специй, а овсяные хлопья заменяют вредный жир. Подавайте с салатом из свежих овощей. Такой ужин можно есть даже вечером без вреда для фигуры!

Ранее стало известно, как приготовить ароматный плов с курицей на 120 ккал: для тех, кто сидит на диете и ПП.

Дарья Иванова
Д. Иванова
