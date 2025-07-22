Сочное мясо в картофельной шубке — хинкали из духовки, которые удивляют

Сочное мясо в картофельной шубке — хинкали из духовки, которые удивляют

Необычные хинкали из духовки — без теста, но с хрустящей картофельной шубкой. Мягкое пюре с зеленью обволакивает сочный фарш, а расплавленный сыр довершает композицию. Вкусное, сытное и эффектное блюдо для ужина всей семьей.

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

сливочное масло — 30 г;

соль — по вкусу;

зелень — по вкусу;

мука — при необходимости;

фарш мясной — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

специи — по вкусу;

сыр твердый — 200 г.

Приготовление:

Картофель отварите до мягкости, разомните с маслом и солью в пюре. Добавьте зелень и при необходимости немного муки, чтобы масса держала форму. Из фарша, натертого лука и специй сформируйте шарики. Оберните их картофельным пюре, придавая форму хинкали. Выложите заготовки на противень, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут до румяной корочки.

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