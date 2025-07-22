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22 июля 2025 в 18:14

Сочное мясо в картофельной шубке — хинкали из духовки, которые удивляют

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычные хинкали из духовки — без теста, но с хрустящей картофельной шубкой. Мягкое пюре с зеленью обволакивает сочный фарш, а расплавленный сыр довершает композицию. Вкусное, сытное и эффектное блюдо для ужина всей семьей.

Ингредиенты:

  • картофель — 800 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — по вкусу;
  • мука — при необходимости;
  • фарш мясной — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • специи — по вкусу;
  • сыр твердый — 200 г.

Приготовление:

  1. Картофель отварите до мягкости, разомните с маслом и солью в пюре. Добавьте зелень и при необходимости немного муки, чтобы масса держала форму.
  2. Из фарша, натертого лука и специй сформируйте шарики. Оберните их картофельным пюре, придавая форму хинкали.
  3. Выложите заготовки на противень, посыпьте тертым сыром.
  4. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут до румяной корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
картофель
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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