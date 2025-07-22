Сочное мясо в картофельной шубке — хинкали из духовки, которые удивляют

Необычные хинкали из духовки — без теста, но с хрустящей картофельной шубкой. Мягкое пюре с зеленью обволакивает сочный фарш, а расплавленный сыр довершает композицию. Вкусное, сытное и эффектное блюдо для ужина всей семьей.
Ингредиенты:
- картофель — 800 г;
- сливочное масло — 30 г;
- соль — по вкусу;
- зелень — по вкусу;
- мука — при необходимости;
- фарш мясной — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- специи — по вкусу;
- сыр твердый — 200 г.
Приготовление:
- Картофель отварите до мягкости, разомните с маслом и солью в пюре. Добавьте зелень и при необходимости немного муки, чтобы масса держала форму.
- Из фарша, натертого лука и специй сформируйте шарики. Оберните их картофельным пюре, придавая форму хинкали.
- Выложите заготовки на противень, посыпьте тертым сыром.
- Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут до румяной корочки.
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