Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/95c0bbe8-cf7f-11eb-97f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Об этом на совещании у премьера Михаила Мишустина заявил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт РИА Новости.

Глава кабмина 17 июня провёл президиум координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Количество заразившихся COVID-19 в Москве 18 июня может превысить девять тысяч, — пояснил градоначальник.

При этом он заметил, что динамика распространения коронавируса в столице неожиданная, так как более 60% имеют иммунитет. Собянин предположил, что ухудшение эпидобстановки может быть связано с появлением новых штаммов COVID-19.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. В мэрии пояснили, что в столице насчитывается 3,5–4 млн работников категорий, обозначенных в документе. Поскольку требуется привить не менее 60%, то под действие указа подпадают свыше 2 млн человек.