Собянин: в Москве привились от COVID-19 около 1 млн человек

https://static.news.ru/photo/a0ab1bba-8d72-11eb-9bda-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцину от нового коронавируса получили около 1 млн москвичей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Около 40% из них — преклонного возраста. Он призвал жителей мегаполиса, особенно пожилых, не игнорировать прививку. Собянин также заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабильна. Однако стало фиксироваться больше заражений и госпитализаций среди граждан элегантного возраста.

Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей, особенно старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя, своё здоровье, — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, либо люди вакцинируются, либо переболеют. Третий вариант практически исключён.

Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице [с недугом] в тяжёлой форме с непонятными ещё тяжёлыми последствиями, — отметил Собянин.

Вакцинация началась в городе 5 декабря 2020-го. Регион начал прививочную кампанию первым в РФ. В Москве работают 100 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, где можно получить препарат каждый день по записи. Также в столице можно сделать укол без предварительной заявки — в торговых центрах и других общественных местах дежурят медицинские бригады.

За последние сутки в Москве выявили 1787 новых случаев COVID-19. За всё время пандемии в столице отмечено 1 017 309 случаев при 16 337 летальных исходах.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы в двадцатых числах апреля могут объявить о снятии ограничений на массовые мероприятия в городе. Сроки не случайны, поскольку в Кремле намерены провести в обычном формате некоторые крупные мероприятия. В 2020 году шествие в столице «Бессмертного полка» из-за коронавируса прошло в онлайн-формате, в этом году его готовятся провести 9 мая в традиционной форме. Таким же будет и парад, посвящённый Дню Победы, рассказал РБК осведомлённый источник.