РБК: в Москве могут снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая

https://static.news.ru/photo/5571b1e6-8d17-11eb-9cba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы в двадцатых числах апреля могут объявить о снятии ограничений на массовые мероприятия в городе. Сроки не случайны, поскольку в Кремле намерены провести в обычном формате некоторые крупные мероприятия.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По графику, предположительно, 26 апреля должен быть уличный фестиваль «Пасхальный дар», к нему должны снять ограничения, — пояснил собеседник агентства.

В 2020 году шествие в столице «Бессмертного полка» из-за коронавируса прошло в онлайн-формате, в этом году его готовятся провести 9 мая в обычном формате. Таким же будет и парад, посвящённый Дню Победы, уточнил источник агентства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отмена весной большинства оставшихся ограничений из-за коронавируса может не затронуть масочный режим в транспорте Москвы и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом 10 марта заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, принятие решений об отмене оставшихся в Москве ограничений будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.