Собянин в 2019 году заработал более 8 млн рублей

https://static.news.ru/photo/3974b36c-e303-11ea-9856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный градоначальник Сергей Собянин заработал в 2019 году 8,2 млн рублей. Таким образом, его доходы увеличились на 607 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом.

Декларация о доходах мэра Москвы была опубликована на его официальном портале. Также за Собяниным числятся гараж площадью в 26,8 квадратных метров и квартира в 308,1 квадратный метр.

На сегодняшний день подсчитаны не только доходы главы Москвы. К примеру, ранее на сайте регионального правительства опубликовали официальную прибыль губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за 2019 год. Она составила почти 68,9 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, на сайтах силовых ведомств опубликовали официальные доходы сотрудников правоохранительных органов. Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Его доходы составили 26,7 млн рублей.