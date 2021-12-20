Собянин рассказал, во сколько пандемия коронавируса обошлась Москве

Пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». В число расходов вошли компенсации жителям и бизнесу, дополнительные льготы и траты на создание резервных госпиталей. Также немалую проблему создало падение доходов бюджета.

Если вот всё это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 — это недополученные доходы города, — сказал Собянин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказал, что на разовые выплаты россиянам в 2021 году потратили почти триллион рублей. Из них на пособия пенсионерам ушло 433 млрд рублей, а семьям с детьми — 204 млрд рублей. По его словам, объёмы этой поддержки следовало бы даже увеличить и более эффективного механизма, чем адресная поддержка деньгами тех, кому она необходима, пока что не существует.

Также Госдума предложила сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам. Предновогоднюю выплату предлагается выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, и не ставить одних получателей в преимущественное положение перед другими. Согласно пояснению, уровень инфляции по итогам 2021 года может превысить 9% и это негативно отразится на доходах пенсионеров.