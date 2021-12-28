Собянин рассказал о возможных ограничениях при распространении «омикрона»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире ТВЦ, что пандемия коронавируса длится уже два года и люди адаптировались к такой реальности. В настоящий момент в горячем резерве находится 50% коечного фонда. По словам градоначальника, в случае необходимости власти будут вводить ограничения точечно, с учётом эпидемиологической обстановки.

Мэр отметил, что город и экономика нормально функционируют, как и все остальные отрасли — транспорт, образование, здравоохранение, соцпомощь, промышленность и так далее.

Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или ещё что-то будет, то, я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города, — сказал Собянин.

Он добавил, что за последний год в Москве было объявлено не больше 12 нерабочих дней, а всё остальное время город работал. Систему здравоохранения Москвы сейчас готовят к новым вызовам. Сейчас задействовано шесть тысяч коек, ещё столько же не выводится из горячего резерва, чтобы в случае вспышки заболеваемости в столице было достаточно коечного фонда.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться после новогодних каникул. Специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, в том числе будут организованы круглосуточные дежурства.

В течение семи недель показатели заболеваемости коронавирусом в России снижаются. В структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, и 76,7% — на другие субъекты РФ, отметила она.