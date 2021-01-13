Собянин продлил ограничения в Москве до 21 января

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Московские школьники с 18 января возвращаются к очному обучению. Остальные ограничения в столице, как сообщил мэр Сергей Собянин, продлеваются на неделю — до 21 января.

В течение этого периода вузы и колледжи, а также учреждения допобразования и спортшколы будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах. Мэр поясняет причины такой отсрочки.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок, — заявил Собянин, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Глава города обращает внимание, что возможно снятие ещё ряда ограничений в случае, если не произойдёт ухудшения эпидемиологической ситуации, а стабилизация нынешнего уровня заболеваемости будет устойчивой. Собянин призвал предприятия и организации соблюдать предписания, а граждан — не забывать о средствах индивидуальной защиты и о социальной дистанции.

До 21 января продлевается и режим удалённой работы. Как следует из указа Собянина, обнародованного на сайте мэрии, работодатели должны перевести на удалённый режим не менее 30% сотрудников.

Кроме того, в столице сохраняется запрет на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что в период новогодних праздников вакцину от коронавируса поставили в несколько раз больше человек, чем в конце декабря 2020 года.

Сергей Собянин отметил, что врачи хорошо поработали на прививочной кампании. В том числе они провели вакцинацию в домах ветеранов и таким образом защитили от риска заражения COVID-19 наиболее уязвимую группу населения.