Общество

Собянин пообещал москвичам выплатить вторую часть матпомощи после 14 апреля

20:44, 02 апреля 2020 25
Фото: Vsevolod Knyazev/flickr.com

Градоначальник Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением. Он сообщил о том, что власти выплатят жителям столицы старше 65 лет вторую часть материальной помощи после 14 апреля. Её размер составит две тысячи рублей.

Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями — самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля, — отметил мэр.

NEWS.ru писал ранее, что представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала о финансовой помощи россиянам за границей.

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