Собянин пообещал москвичам выплатить вторую часть матпомощи после 14 апреля

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице будет осуществляться электронный мониторинг местоположения заражённых коронавирусом и проживающих с ними лиц.

Жители столицы, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, обязаны будут сообщать о своём передвижении с помощью технических устройств и специальных программ, говорится в документе, который был опубликован на сайте...