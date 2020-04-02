Собянин пообещал москвичам выплатить вторую часть матпомощи после 14 апреля

Градоначальник Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением. Он сообщил о том, что власти выплатят жителям столицы старше 65 лет вторую часть материальной помощи после 14 апреля. Её размер составит две тысячи рублей.
Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями — самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля, — отметил мэр.
NEWS.ru писал ранее, что представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала о финансовой помощи россиянам за границей.
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