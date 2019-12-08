Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все его действия постоянно критикуются. По его словам, это полезно, так как позволяет градоначальнику «двигаться быстрее».
Он отметил, что живёт в «потоке критики» и не представляет себе другой жизни,
При этом он не собирается ставить новые рекорды по времени нахождения в должности и превосходить бывшего руководителя мегаполиса Юрия Лужкова.
Нет, я не собираюсь такие рекорды бить, это было бы too much (слишком много. — NEWS.ru), — подчеркнул он.
Политик добавил, что не думает о дальнейшей карьере и старается посвятить всё своё внимание текущей работе.
Нужно максимально отдавать себя работе и максимально делать всё возможное на этом месте, это гораздо интереснее и продуктивнее, чем заниматься какими-то мечтаниями, — заключил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин рассказал, что Москва была построена не как автомобильный город. Поэтому сегодня властям города приходится прилагать немало усилий, чтобы разгрузить столичные автомагистрали, отметил он.
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