https://static.news.ru/photo/643b933a-19bf-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все его действия постоянно критикуются. По его словам, это полезно, так как позволяет градоначальнику «двигаться быстрее».

Он отметил, что живёт в «потоке критики» и не представляет себе другой жизни, передаёт vesti.ru.

При этом он не собирается ставить новые рекорды по времени нахождения в должности и превосходить бывшего руководителя мегаполиса Юрия Лужкова.

Нет, я не собираюсь такие рекорды бить, это было бы too much (слишком много. — NEWS.ru), — подчеркнул он.

Политик добавил, что не думает о дальнейшей карьере и старается посвятить всё своё внимание текущей работе.

Нужно максимально отдавать себя работе и максимально делать всё возможное на этом месте, это гораздо интереснее и продуктивнее, чем заниматься какими-то мечтаниями, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин рассказал, что Москва была построена не как автомобильный город. Поэтому сегодня властям города приходится прилагать немало усилий, чтобы разгрузить столичные автомагистрали, отметил он.