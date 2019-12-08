Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столичных властей нет планов по расширению границ города.
По его словам, сейчас главная задача администрации мегаполиса — разобраться с Новой Москвой.
Нет, я вам ответственно заявляю: таких планов нет. Дай бог нам с Новой Москвой справиться, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Он отметил, что в настоящий момент ТиНАО даёт прибавку бюджету города и является достаточно развитой его частью,
Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин рассказал, что Москва была построена не как автомобильный город. Поэтому сегодня властям города приходится прилагать немало усилий, чтобы разгрузить столичные автомагистрали, отметил он.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен