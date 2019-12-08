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Москва строилась не как автомобильный город, поэтому сегодня власти столицы прилагают немалые усилия для разгрузки автомагистралей мегаполиса, рассказал мэр Сергей Собянин в программе «Действующие лица с Наилёй Аскер-заде».

Было несколько магистралей, но они все ведут в центр <...> никто не рассчитывал, что в Москве будет 5 млн автомашин. <...> Тем не менее всё равно над дорогами тоже работать...