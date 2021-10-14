Собянин объявил о новом розыгрыше квартир среди привитых

Начиная со следующей недели (с 18 октября) среди жителей Москвы будут разыграны 10 квартир. Поучаствовать в акции смогут люди, которые поставили прививку от коронавируса. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в эфире «ТВ-Центр». Всего власти подарят десять квартир.

Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель среди всех, кто сделает прививку, это ещё один стимул, — поделился мэр.

Однако, по его словам, это — не основной стимул для вакцинации. Важнее для человека здоровье.

Собственная жизнь — какой ещё стимул нужен? Мне кажется, что нужно просто почувствовать это, потому что COVID и пандемия — это не на один день, мы с этим будем ещё долго жить, к сожалению, — заключил градоначальник.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский негативно оценил идею властей о розыгрыше денег среди россиян, которые привились от коронавируса. По его словам, население необходимо убеждать вакцинироваться методом разъяснений, а не лотереи. Он отметил, что попытки вовлечь население в вакцинацию предпринимались в различных странах мира, при этом подобный метод оказался малоэффективен.