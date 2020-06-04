Собянин не ждёт вспышки коронавируса из-за ослабления карантина

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ослабление введённых из-за коронавируса ограничений. По его словам, это не должно привести к всплеску заболеваемости СOVID-19.

Он отметил, что для минимизации рисков власти ввели график прогулок. Благодаря этому и погодным условиям парки не переполнились людьми.

Всё ровно, и это даёт гарантию того, что можем дальше двигаться без риска всплеска массовых заболеваний в ближайшее время, — сказал он в эфире «России 24».

Скорее всего, ничего плохого не случиться, добавил он.

Политик отметил, что Москва плавно снимает ограничения и не допускает роста заболеваемости. Сейчас немного выросло число госпитализаций, но снизилась смертность.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.