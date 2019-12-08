https://static.news.ru/photo/93d1dc28-19bd-11ea-b967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москва строилась не как автомобильный город, поэтому сегодня власти столицы прилагают немалые усилия для разгрузки автомагистралей мегаполиса, рассказал мэр Сергей Собянин в программе «Действующие лица с Наилёй Аскер-заде».

Было несколько магистралей, но они все ведут в центр <...> никто не рассчитывал, что в Москве будет 5 млн автомашин. <...> Тем не менее всё равно над дорогами тоже работать надо. Там, где пробочные какие-то вещи, например те же развязки на МКАДе, они стоят там в любое время года. Хоть зимой, хоть летом, — цитирует чиновника «Вести.ру».

Градоначальник также рассказал, что у руководства столицы нет планов по расширению границ мегаполиса. По его словам, сейчас главная задача администрации — разобраться с Новой Москвой. Он отметил, что в настоящий момент ТиНАО даёт прибавку бюджету города и является достаточно развитой его частью.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин сообщил, что не планирует вводить платный въезд на территорию столицы. Мэр также отметил, что появление в столице платных парковок позволило снизить число машин в центре города на четверть. Это, в свою очередь, помогло стабилизировать дорожную ситуацию.