Собянин допустил введение «каких-то» новых ограничений

Власти Москвы могут ввести «какие-то» новые ограничения из-за распространения коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире «ТВ-Центр». Однако, по его словам, столица не будет останавливаться из-за пандемии.

Мы не будем останавливаться в развитии города, есть пандемия или нет, разницы нет, город всё равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, — сообщил он.

В целом столица адаптировалась и сейчас распространение COVID-19 не остановит развитие мегаполиса, подчеркнул Собянин. Разработаны схемы ограничений, которые позволяют не сдерживать рост города.

Градоначальник утверждает, что сейчас нет смысла принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации отдельных групп жителей. При этом осеннюю волну коронавируса он оценил как сложную.

К сожалению, динамика роста не уменьшается. Поэтому, конечно, надо беречь себя, выполнять санитарные нормы, во-первых. Конечно, надо активно вакцинироваться, — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отказываться от прививки от коронавируса сейчас безответственно. По его словам, властям необходимо разъяснять людям необходимость прививаться. Так он ответил на вопрос о том, какой в Кремле видят выход из ситуации, когда ставятся новые рекорды по смертности от COVID-19.