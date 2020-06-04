Собянин пообещал снять большинство ограничений в Москве до июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 8 июня можно будет говорить о графике снятия ограничений в столице РФ. Большинство из действующих в городе ограничений будут сняты до июля, сообщил градоначальник.
Собянин
Но, судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведётся работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график, и будем шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни, — заключил Собянин.
В Москве за последние сутки выявлено 1998 случаев COVID-19, общее число случаев за всё время пандемии достигло 189 214. Жертвами коронавируса в столице стали 2749 человек, из них 64 — за последние сутки.
Как сообщал NEWS.ru, 5 и 6 июня в Москве будут работать ярмарки выходного дня.
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