Собянин пообещал снять большинство ограничений в Москве до июля

https://static.news.ru/photo/8750e35e-a680-11ea-9db7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 8 июня можно будет говорить о графике снятия ограничений в столице РФ. Большинство из действующих в городе ограничений будут сняты до июля, сообщил градоначальник.

Собянин рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что планы городских властей могут поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Но, судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведётся работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график, и будем шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни, — заключил Собянин.

В Москве за последние сутки выявлено 1998 случаев COVID-19, общее число случаев за всё время пандемии достигло 189 214. Жертвами коронавируса в столице стали 2749 человек, из них 64 — за последние сутки.

Как сообщал NEWS.ru, 5 и 6 июня в Москве будут работать ярмарки выходного дня.