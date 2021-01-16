Соболь и других сторонников Навального отпустили из ОВД

https://static.news.ru/photo/a27bb444-9f4a-11e9-8aef-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Навальный LIVE, CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Силовики выпустили из ОВД юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иностранным агентом») Любовь Соболь, а также Анастасию Кадетову, Илью Пахомова, Алексея Молокоедова и Руслана Шаведдинова. На них протокол по статье о неповиновении законным требованиям полицейского.

Друзей и соратников Алексея Навального, а также журналистов задержали в аэропорту Внуково, куда они приехали встречать политика. Самолёт с Навальным вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники. В результате лайнер сел в 20:14. На паспортном контроле политика задержали силовики.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.