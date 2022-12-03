Собчак впервые после возвращения в Россию вышла в свет Собчак посетила светское мероприятие впервые после возвращения в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в московском кинотеатре впервые после возвращения в Россию, сообщает «МК». По данным издания, журналистку сопровождал супруг Константин Богомолов.

Как пишет «МК», Собчак сменила прическу и цвет волос — теперь у нее каре орехового оттенка. Издание отмечает, что Собчак вела себя как обычно, общаясь со звездными гостями, улыбалась, но присутствующие заметили, что она немного нервничает и выглядит крайне сосредоточенной.

Ранее сообщалось, что МВД запросило арест коммерческого директора медиахолдинга Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет». Затем в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию.

6 ноября стало известно, что Собчак вернулась в Россию. Очевидцы увидели, как она переходила через КПП в Псковской области на границе с Латвией. Журналистка пересекла границу пешком в сопровождении супруга. Также Собчак написала пост в Telegram с извинениями в адрес Чемезова. По словам журналистки, ее коллеги, которые проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном. Она выразила надежду, что суд проявит добродушие к ним.