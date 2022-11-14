Собчак сообщила, что перевезла своих сотрудников за рубеж

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ксения Собчак

Ксения Собчак сообщила, что после начала обысков перевезла всех своих сотрудников, которые работают на ее Telegram-каналы, за рубеж. При этом журналистка уточнила в своем Telegram-канале, что планирует всех вернуть, «как только это станет возможным».

Поводом для сообщения послужила словесная полемика телеведущей с признанной в России иноагентом Любовью Соболь, которая якобы раскритиковала Собчак за то, что она предала свою редакцию и упрекнула журналистку в том, что деньги для нее «важнее людей».

В ответ на это Собчак сообщила, что позаботится о своей редакции без участия советчиков.

Как только у меня начались обыски — вся команда телеграма была временно релоцирована в одну из стран ближнего зарубежья, где сейчас и находится. Но конечно, мы планируем всех вернуть, когда это станет возможным. Потому что наша общая позиция остаётся прежней: чтобы помогать людям в России — надо работать в России, — заключила журналистка.

Ранее сообщалось, что бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которых задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у главы Ростеха Сергея Чемезова с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей.