Собчак прибыла на допрос по делу о смертельном ДТП под Сочи

Телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос к следователю в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП под Сочи, в котором погиб один человек и ещё двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент идёт допрос Собчак. Она находится в здании ГСУ МВД по Москве, — рассказал собеседник агентства.

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября. Иномарка, в которой находилась телеведущая, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате погибла молодая женщина. Собчак во время столкновения машин находилась на пассажирском сидении, по её словам, она сама получила травмы.

История получила широкий общественный резонанс из-за того, что Собчак не помогла пострадавшим, а уехала на другой машине в аэропорт. Она же утверждает, что её директор вызвал к месту ДТП скорую помощь и узнавал, требуется ли помощь другим участникам аварии.

В настоящее время водитель автомобиля Merсedes отправлен под домашний арест. Вместе с Собчак на допрос в качестве свидетелей также вызвали и пассажиров автомобиля.