https://static.news.ru/photo/9eded672-719f-11ea-8b82-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К ситуации, вызванной распространением коронавируса, следует относиться с юмором, а происходящего не бояться. Такое мнение высказала телеведущая и видеоблогер Ксения Собчак.

Однако, отметила она, такая модель восприятия реальности перестала быть нормой, так как настало «время истероидов». На первый план вышли люди, которые годами вынашивали панические настроения и рисовали в голове апокалиптические сценарии.

Но в глобальном смысле всё это не имеет значения, убеждена Собчак.

Мы все всё равно умрём, и в масштабах Вселенной совершенно неважно, от коронавируса или от старости, так как время нашей жизни — миг, — написала телеведущая в Instagram.

Она выразила надежду на то, что после эпидемии произойдёт «возвращение интереса к главным вопросам бытия».

Человечество, которое так легко и быстро решило, что жизнь важнее свободы, обязано осмыслить собственный выбор и нести ответственность за него, подчеркнула Собчак. Однако не стала конкретизировать эту мысль.

Ранее композитор Игорь Крутой обвинил Собчак в грязном пиаре из-за предположения о том, что заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко мог заразить множество звёзд эстрады, писал NEWS.ru. О госпитализации артиста стало известно 24 марта, а телеведущая сообщила, что несколькими днями ранее он побывал на дне рождения сестры Крутого Аллы, где был весь цвет российского шоу-бизнеса.