Народный артист Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его и его супругу Ирину доставили в медцентр в Коммунарке, куда свозят всех больных COVID-19.
Как стало известно «Московскому комсомольцу», семья Лещенко была
В России за 23 марта было зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные в течение последних двух недель посещали страны с неблагоприятной обстановкой с COVID-19. В настоящий момент они доставлены в специальные инфекционные боксы, писал NEWS.ru.
В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысяч человек и 101 тысяча выздоровели.
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