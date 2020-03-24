https://static.news.ru/photo/896a2ed2-6dcf-11ea-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его и его супругу Ирину доставили в медцентр в Коммунарке, куда свозят всех больных COVID-19.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», семья Лещенко была госпитализирована на днях. Анализ пока не подтвердил заражение, однако врачи диагностировали у певца двустороннее воспаление лёгких. По данным издания, супружеская пара легла в больницу скорее в профилактических целях. Их в клинике навестил лучший друг Лещенко Владимир Винокур.

В России за 23 марта было зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные в течение последних двух недель посещали страны с неблагоприятной обстановкой с COVID-19. В настоящий момент они доставлены в специальные инфекционные боксы, писал NEWS.ru.

В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысяч человек и 101 тысяча выздоровели.