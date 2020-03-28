https://static.news.ru/photo/ec3c2066-69f6-11e9-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отвратительным поступком назвал композитор Игорь Крутой предположение телеведущей Ксении Собчак о том, что артист Лев Лещенко мог заразить коронавирусом множество звёзд эстрады.

Автор многочисленных хитов заявил, что у журналистки не получится «сделать из себя программу „Время“». Он посоветовал ей вместо этого подумать, как повысить «обвальные рейтинги своей собственной программы».

Собчак раструбила, что все поперезаражались. Подняла шум на весь мир, чтобы прославиться ещё и на этом? Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно, — возмутился Крутой в интервью MK.ru.

Он оговорился, что не является беспечным человеком. Однако, по его словам, категорически против лжи и спекуляций на «жареном». Поэтому важно, чтобы информация преподносилась корректно, подчеркнул композитор.

Поступок же Собчак, уверен он, связан с обидой из-за того, что её не пригласили на торжество, вскоре после которого Лещенко был госпитализирован с коронавирусом.

О госпитализации певца с подозрением на коронавирус стало известно 24 марта. Вскоре Собчак заявила, что несколькими днями ранее он побывал на дне рождения сестры Крутого Аллы, где мог заразить всех гостей, среди которых был весь цвет российского шоу-бизнеса, писал NEWS.ru.