Телеведущая Ксения Собчак заявила, что 13 марта певец Лев Лещенко побывал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, Аллы, и мог там заразить всех гостей.
В тусовке шоу-бизнеса переполох. Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, — говорится в сообщении Собчак, которое она разместила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Среди других юбилей посетили Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с супругами, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева и Александр Ревва.
Запрет на массовые мероприятия ввели в Москве спустя несколько дней после юбилея.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лев Лещенко незадолго до своей госпитализации участвовал в шоу Андрея Малахова. По некоторым данным, съёмки состоялись 19 марта, когда артист, вероятно, уже был заражён коронавирусом. 25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. В день съёмок в студии помимо певца находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов.
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