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Алла Пугачёва высказалась, что её не впечатляют эксперименты Киркорова на YouTube. Примадонна заявила, что вообще не является поклонником такого музыкального жанра.

Я не поклонник такого музыкального жанра, поэтому мне тяжело говорить, — заявила певица в программе «Светская хроника» на Пятом канале. В программе рассказывается об отношениях звёзд отечественной эстрады, об их...