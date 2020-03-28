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Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов стали гостями первого выпуска «Кто хочет стать миллионером?», который сняли без зрителей из-за коронавируса.

Первый канал решил записывать телепрограммы только с ведущими и участниками, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Создателям интеллектуального телешоу пришлось убрать одну из традиционных подсказок — помощь зала. Поэтому супруги Собчак и Богомолов выбирали из четырёх оставшихся.

Cегодня у нас необычная атмосфера — нет зрителей! Такова обстановка в стране. Непривычно не слышать аплодисментов, — цитирует StarHit вступительное слова ведущего Дмитрия Диброва.

Богомолов рассказал на программе, что в его театре продолжаются репетиции спектакля «Бесы», который режиссёр надеется показать публике в конце мая.

Как писал NEWS.ru, в феврале поклонники заподозрили пару в желании развестись.