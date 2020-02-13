https://static.news.ru/photo/d379ef9c-4e78-11ea-9041-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи Instagram считают, что брак режиссёра и ведущей Ксении Собчак находится на грани развода.

К такому выводу поклонники пришли после того, как Богомолов поделился в сторис Instagram музыкой, которая играет в его наушниках. По их мнению, слова песни группы «Мумий Тролль» «Я был ответственный за романтику. Теперь пора мне в другую галактику» намекают на его скорый уход из семьи.

Кроме того, ранее появились слухи, что у режиссёра завязался роман с продюсером видеосервиса Start Ириной Сосновой, с которой он познакомился на съёмках сериала «Содержанки», пишет «Рамблер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Богомолов и Собчак практикуют гостевой брак. Режиссёру театра не удалось ужиться с тёщей Людмилой Нарусовой. Богомолов не вписался в привычный уклад их семьи. Всё дело в том, что в доме, где сейчас проживает Собчак, живут её сын с матерью. Здесь всё подчинено графику её юного сына Платона.