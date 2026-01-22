Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Снег — не помеха, а помощник: как дачники зимуют с пользой для урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опытные огородники знают: даже в холода можно позаботиться о будущем урожае, используя самый доступный зимний ресурс — снег. Этот природный дар способен защитить растения, напоить рассаду и сохранить овощи без лишних затрат.

Снежный покров — отличный защитник для теплолюбивых культур. Его воздушная структура создаёт надёжную прослойку, оберегающую корни от морозов. Достаточно аккуратно подгрести снег к стволам деревьев и кустам, а садовую землянику полностью прикрыть пушистым одеялом. Так растения перезимуют не хуже, чем под покупными укрывными материалами.

Талая вода из чистого снега — настоящий подарок для комнатных растений и рассады. Набрав снег в ведра и дождавшись его таяния в тепле, вы получите мягкую воду, благотворно влияющую на рост. Важно: поливать нужно только водой комнатной температуры, а использовать её следует в первые часы после таяния.

А если в хозяйстве есть прохладное помещение (не выше двух градусов), снег поможет организовать естественное хранилище для овощей. Уложив снежную прослойку между слоями урожая, вы создадите идеальные условия для длительного хранения — с нужной влажностью и защитой от порчи.

Ранее сообщалось, что этот необычный кактус без колючек способен радовать бутонами многократно, если создать ему правильные условия. Секрет в имитации природных циклов — перепадов температуры, уровня освещения и периодов покоя.

