30 сентября 2025 в 11:47

Смочите ватный диск этим напитком и удивитесь: от клея и скотча останутся только воспоминания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если у вас осталась в холодильнике водка, не спешите от нее избавляться. Это отличный помощник в быту. Например, она эффективно справляется со следами клея от скотча и пластырей.

А если нужно снять пластырь с кожи, достаточно приложить к нему смоченный водкой ватный диск на полминуты.

Также спирт поможет избавиться от неприятных запахов на одежде — просто распылите на вещи из пульверизатора. Также водка быстро удаляет пятна ржавчины.

Смешав водку с уксусом и эвкалиптовым маслом, вы получите натуральный репеллент, который защитит дом от назойливых насекомых.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

