СМИ: Светлану Светличную госпитализировали с инсультом

https://static.news.ru/photo/fa9947f4-2f6d-11eb-980e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актриса Светлана Светличная госпитализирована в одну из московских больниц в состоянии средней степени тяжести.

По словам знакомого с ситуацией человека, сначала Светлана Афанасьевна жаловалась на сильную головную боль и общую слабость, после ей понадобилась помощь, передаёт Пятый канал.

Других данных о состоянии актрисы пока нет, ею занимаются медики.

Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР, которую часто называют королевой эпизода. Наибольшую известность она получила благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Ранее Светличная рассказала, что боится выходить из дома из-за опасений, что на неё будет совершено очередное покушение. В организации предыдущих попыток убийства они обвиняет своих родственников. 80-летняя актриса сообщила, что в июле её выманили из дома люди, представившиеся журналистами, после чего попытались её убить. Подозревать своих родственников в попытке убийства Светличная стала после того, как неожиданно обнаружила в гостиной ртуть, писал NEWS.ru.