СМИ: суд не может привлечь Фургала по статье за убийство

https://static.news.ru/photo/1a764fd0-eb27-11ea-8de7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд не может предъявить обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в убийстве бизнесмена-конкурента Евгения Зори. Ещё 15 лет назад Фургала признали невиновным.

Тогда коммерсанта не смогли привлечь из-за того, что отдел городской прокуратуры не сумел доказать его причастность к совершённому преступлению. Решение было принято в 2005 году, отменить его может только Мосгорсуд, пишет «Коммерсант».

Евгений Зоря занимался торговлей продуктами. Он был расстрелян в 2004 году в центре Хабаровска после длительного конфликта с экс-губернатором края Сергеем Фургалом. Зоря в суде доказал свои права на цех бывшего завода ЖБИ.

Поэтому, пишет издание, Фургал решил физически устранить конкурента.

Сразу после убийства Фургала задержали, но через два дня выпустили с его напарником Николаем Мистрюковым из-за отсутствия доказательств.

Близкие на тот момент к расследованию источники сообщили, что такое решение имело коррупционную подоплёку. Якобы экс-глава региона чуть ли не выплатил следователям зарплату, чтобы они скрыли улики и оказали давление на свидетелей.

Некоторые следователи действительно признались. что брали взятки от Фургала, пишет издание, но и эти признания не дают повода обойти постановление хабаровского следователя о непричастности Фургала к преступлениям, сделанное более 15 лет назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организована 29 августа в Хабаровске. Согласно данным пресс-службы администрации города, очередная акция показала спад активности.