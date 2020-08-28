СМИ: суд не может привлечь Фургала по статье за убийство

Суд не может предъявить обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в убийстве бизнесмена-конкурента Евгения Зори. Ещё 15 лет назад Фургала признали невиновным.
Тогда коммерсанта не смогли привлечь из-за того, что отдел городской прокуратуры не сумел доказать его причастность к совершённому преступлению. Решение было принято в 2005 году, отменить его может только Мосгорсуд,
Евгений Зоря занимался торговлей продуктами. Он был расстрелян в 2004 году в центре Хабаровска после длительного конфликта с экс-губернатором края Сергеем Фургалом. Зоря в суде доказал свои права на цех бывшего завода ЖБИ.
Поэтому, пишет издание, Фургал решил физически устранить конкурента.
Сразу после убийства Фургала задержали, но через два дня выпустили с его напарником Николаем Мистрюковым из-за отсутствия доказательств.
Близкие на тот момент к расследованию источники сообщили, что такое решение имело коррупционную подоплёку. Якобы экс-глава региона чуть ли не выплатил следователям зарплату, чтобы они скрыли улики и оказали давление на свидетелей.
Некоторые следователи действительно признались. что брали взятки от Фургала, пишет издание, но и эти признания не дают повода обойти постановление хабаровского следователя о непричастности Фургала к преступлениям, сделанное более 15 лет назад.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новая несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организована 29 августа в Хабаровске. Согласно данным пресс-службы администрации города, очередная акция показала спад активности.
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