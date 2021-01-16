СМИ: руководство авиакомпании заранее знало о манёвре самолёта Навального

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Руководство авиакомпании «Победа», а также материнской компании «Аэрофлот» заранее знало о том, что самолёт политика Алексея Навального повернёт на пути во Внуково, сделает крюк и направится в Шереметьево.

Самолёт с Навальным вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники. В результате лайнер сел в 20:14. На паспортном контроле политика задержали силовики.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.