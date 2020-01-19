Газета «Коммерсант» раскрыла размер доходов премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги Владлены за пять лет с 2014 по 2018 год. Общий доход семейной пары за это время составил 534,4 млн рублей.
Издание
Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января, передавал NEWS.ru. Члены правительства до формирования нового кабинета будут исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.». 16 января Госдума РФ согласовала предложенную президентом Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. 17 января к новому председателю правительства приставили государственную охрану.
Ранее Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен