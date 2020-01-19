https://static.news.ru/photo/5053a12a-3ae7-11ea-971e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Газета «Коммерсант» раскрыла размер доходов премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги Владлены за пять лет с 2014 по 2018 год. Общий доход семейной пары за это время составил 534,4 млн рублей.

Издание привело выдержки из налоговых деклараций. Согласно этим данным, в 2014 году Мишустин заработал 23,2 млн рублей, а его жена — 160,1 млн, в 2015 году — 19,5 и 80,9 млн рублей соответственно, в 2016 году — 18,9 млн и 77,3 млн, в 2017 году — 19,3 млн и 68,5 млн, в 2018 году — 19 млн и 47,7 млн.

Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января, передавал NEWS.ru. Члены правительства до формирования нового кабинета будут исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.». 16 января Госдума РФ согласовала предложенную президентом Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. 17 января к новому председателю правительства приставили государственную охрану.

Ранее Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России.