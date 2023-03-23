СМИ: Костомарову провели еще одну ампутацию МК: фигуристу Костомарову ампутировали еще несколько пальцев на левой руке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристу Роману Костомарову провели операцию по ампутации пальцев на левой руке. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник в медицинском учреждении. По информации собеседника издания, операция была необходима, поскольку пальцы начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены.

В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть. Почему это происходит? Любой медик ответит — не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород и так далее. <...> Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время, — рассказал источник.

По словам собеседника издания, спортсмен периодически находится в сознании, после чего впадает в глубокий сон, поскольку получает большое количество обезболивающих и успокаивающих медикаментов. При этом он самостоятельно питается, его кормят жена или медсестры. Что касается морального состояния Костомарова, то он, согласно свидетельствам источника, периодически ведет себя агрессивно, поскольку «человек понимает, что с ним» и ему «тяжело во всех отношениях».

С января Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, связанных с респираторной инфекцией. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и фрагменты кисти.

Ранее заслуженный врач РФ Андрей Осипов предположил, что Роман Костомаров сможет вернуться к нормальной жизни только после восстановления. Специалист отметил, что этот процесс займет длительное время. Осипов объяснил, что такой прогноз связан с тем, что у спортсмена есть повреждения всех органов. Врач уточнил, что скорость выздоровления будет зависеть от иммунитета фигуриста.